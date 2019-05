Master of Magic, 1.500 maghi a Venaria

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Dal 16 al 19 maggio la Reggia di Venaria ospita 1.500 prestigiatori in arrivo da tutto il mondo.

Occasione, la Master of Magic World Convention, tenuta per la prima volta alle porte di Torino dopo 17 anni a Saint Vincent in Valle d'Aosta. L'appuntamento prevede cinquanta eventi aperti al pubblico con 100 ore di spettacoli, 12 conferenze, 7 workshop e 6 Gran Gala, spettacolo clou che, senza cilindri né bacchette, metterà in scena la magia 4.0. La manifestazione avrà la regia di Alessandro Marrazzo. Il palco sarà ispirato a un cubo di Rubik, scomposto per ottenere un effetto 3D.

Fra gli ospiti l'illusionista americano Marco Tempest, che è stato assunto dalla Nasa per collaborare a un nuovo approccio alle missioni spaziali. Ci sarà anche il trasformista Arturo Brachetti, che parla della sua presenza alla Convention come di un ritorno a 40 anni da quando, giovanissimo, vinse il Premio Saint Vincent, tappa che segnò il decollo della sua carriera.