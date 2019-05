Joan Baez al Flowers Festival

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Joan Baez, Ezio Bosso & Europe Philharmonic Orchestra, Ex Otago +Viito, Giuseppe Cederna + Willy Merz +Clg Ensemble, The Zen Circus, Motta, sono alcuni degli artisti del cartellone musicale di Flowers Festival 2019, in programma dal 27 giugno al 20 luglio, nel cortile della Lavanderia a vapore nel parco della Certosa di Collegno, il più grande ex manicomio italiano.

"Le ultime due edizioni sono state dedicate a Franco Basaglia, lo psichiatra italiano a cui si deve la legge, tuttora all'avanguardia nel mondo, per il superamento dei manicomi - dice il direttore Fabrizio Gargarone - quest'anno invece approfondiamo il tema della ricerca di nuove fondamenta per una nuova società. Ricerca di cui è simbolo Joan Baez, testimone di un grande movimento che ha provato a cambiare il mondo". Il titolo del festival, 'Building a new society', è legato al luogo in cui si svolge, un ex manicomio, dice Gargarone, "chiuso da un uomo, Basaglia, che voleva costruire un nuovo modello di società".