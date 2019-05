A Festival Interplay gruppi da 10 paesi

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Interplay, Festival internazionale di Danza Contemporanea di Torino, considerato punto di riferimento europeo per le avanguardie nel campo della danza, in programma, dal 21 al 30 maggio, quest'anno è 'diffuso' in una decina di luoghi diversi della città. "Una 'invasione' di danza - spiega il direttore Natalia Casorati - per soddisfare i palati più raffinati, ma anche per conquistare nuovi pubblici in una città sempre più attenta a questo genere di spettacolo moderno".

Vi partecipano compagnie provenienti da 10 paesi. A inaugurare il cartellone, il 21 al Teatro Astra, due spettacoli selezionati dal network internazionale Aerowaves 2019, 'Harleking' del gruppo italo-berlinese Ginevra Enrico e 'Brother' del coreografo portoghese Marco de Silva Ferreira.

Tra gli altri artisti più attesi Carlo Massari dei C&C, Greta Francolini, Michele Distefano con Mk, Francesca Foscarini, il greco Christos Papadopoulos con l'ipnotico 'Opus', Ferenc Feher e il Btt/Balletto Teatro di Torino.