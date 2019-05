Torino, passa nuovo regolamento Murazzi

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Il Consiglio comunale di Torino ha approvato con i voti favorevoli dei 28 consiglieri presenti la modifica del Regolamento dei Murazzi del Po. In particolare viene introdotto un nuovo articolo che prevede, fra l'altro, che ogni progetto sia sottoposto alla Soprintendenza e che l'installazione di eventuali dehors e strutture esterne per la somministrazione rispetti indicazioni e prescrizioni dell'Autorità idraulica e degli Enti competenti in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico, igiene e salute.

Il Regolamento indica anche prescrizioni in materia di 'safety e security' che i responsabili delle attività dovranno attivare durante gli orari di apertura, come la presenza, fuori dai locali, di un addetto all'emergenza che eviti assembramenti e garantisca un regolare deflusso delle persone in caso di emergenza. In caso di spettacoli nell'area esterna saranno vietate lattine e bicchieri e bottiglie di vetro.