Premio: il 'Prisco' a Giuseppe Marotta

(ANSA) - Chieti, 13 MAG - Calda e festosa accoglienza questa mattina al Teatro Marrucino di Chieti, in occasione della cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva per l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, premiato come miglior dirigente dalla giuria della manifestazione. Oltre a Marotta, nella categoria dirigenti, sono stati premiati Roberto De Zerbi (Sassuolo) e Federico Chiesa (Fiorentina) nelle altre due categorie Allenatori e Calciatori. Il "Premio Speciale della Giuria" è stato assegnato all'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini.