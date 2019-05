Nova Coop apre servizio consegna a casa

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - La Nova Coop raddoppia il servizio 'Coop Drive' per il ritiro della spesa prenotata e apre il primo punto nel nord-ovest per la consegna a domicilio 'Coop a casa'.

La piattaforma logistica, con un magazzino di 2700 metri quadri, è stata realizzata a Torino, in corso Rosselli, e servirà l'intero capoluogo e i comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli.

E' in grado di soddisfare 300-400 ordini al giorno, ma solo online, con orario 9 alle 21 da lunedì al sabato, 9-19 alla domenica. La consegna ha un costo di 4,90 per i soci Nova Coop e di 7,90 per gli altri clienti: compresi nel prezzo la preparazione, il trasporto su furgoni a temperatura differenziata (per surgelati e altre merci) e la consegna al piano. Fino al 16 giugno la consegna è gratuita per ordini superiori ai 50 euro. Il negozio digitale di Nova Coop propone 9.000 preferenze di articoli alimentari confezionati, freschi e freschissimi. "E' un'ulteriore tappa nell'evoluzione della cooperativa", spiega Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop.