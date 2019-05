Minaccia di morte ex, ventenne espulso

(ANSA) - VERCELLI, 13 MAG - Ha perseguitato con pedinamenti e minacce di morte la sua ex compagna, e per questo motivo è stato espulso dal territorio italiano su ordine del prefetto. L'uomo, un ventenne di origine dominicana residente a Vercelli, si è reso protagonista di numerosi episodi di stalking nei confronti di una diciottenne, dopo la fine della loro relazione.

Lo stalker era arrivato a minacciare di morte l'ex fidanzata e i suoi parenti, anche con un coltello. In seguito ad accertamenti sulla regolarità del soggiorno sul territorio italiano, è stato accompagnato dalla polizia all'aeroporto di Malpensa e fatto salire su un volo diretto a Santo Domingo.