Juve, Dybala "felice per il mio rientro"

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Dispiaciuto per la sconfitta che non meritavamo, ma felice di essere tornato in campo con questa maglia". Paulo Dybala incassa la sconfitta con la Roma ma festeggia il suo ritorno in campo dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Ajax in Champions League. "Adesso prepariamo la festa con i tifosi a casa nostra", conclude l'argentino nel suo post su Instagram.