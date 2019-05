Cibo made in Italy da estero, 24 denunce

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Legumi, lenticchie e cereali venivano spacciati per italiani ma in realtà provenivano dalla Cina e dall'Egitto. "Taroccate" anche le rinomate lenticchie di Altamura. La Guardia di Finanza di Torino, che ha denunciato 24 persone, ha scoperto una complessa frode alimentare; sequestrate oltre 20 tonnellate di alimenti, nonché i macchinari e le attrezzature industriali utilizzate per la lavorazione.

L'operazione, coordinata dalla Procura di Torino, ha consentito di smantellare l'intera organizzazione criminale che importava dall'estero i prodotti e, una volta in Italia, li confezionava con imballi riportanti segni e "claims" mendaci ad Altamura (Bari).

Canada, Cina, Argentina e Egitto erano in realtà i luoghi di provenienza di lenticchie, ceci, fagioli e anche delle arachidi che, senza alcun processo industriale di trasformazione "sostanziale", venivano poi immessi in commercio con l'indicazione di prodotto italiano e con in più il simbolo del tricolore sugli imballi.