Chiude Salone Libro, ma è già successo

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Ultimo giorno del Salone del Libro.

Archiviate le polemiche che lo hanno preceduto per la presenza e poi l'estromissione dagli stand dell'editore Altaforte, la buchmesse si avvia alla conclusione. Questa sera, alle ore 18, la conferenza stampa di chiusura della 32esima edizione, quella della rinascita, con la nuova organizzazione dopo il fallimento della Fondazione per il libro. I primi bilanci sono comunque positivi, con biglietti e vendite in aumento, anche se per i dati ufficiali bisogna ancora attendere.

L'ultimo giorno del Salone è dedicato alle visite degli studenti. Ancora tanti gli appuntamenti in programma, tra i quali la presentazione del libro di Massimiliano Allegri, 'E' molto semplice', nella Sala Rossa del Lingotto alle ore 18. Tra i protagonisti di 'Racconti di sport', gli appuntamenti che il Salone dedica alla cultura sportiva, anche Arrigo Sacchi, che presenta 'La coppa degli immortali', libro in cui racconta la conquista della Champions col Milan a trent'anni di distanza.