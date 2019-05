Carabinieri in un libro di ANSA e Arma

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - L'Arma dei carabinieri nei settant'anni della Costituzione. Parla di questo il libro fotografico dell'agenzia ANSA "1948-2018-I carabinieri negli anni della Costituzione" presentato oggi allo stand del ministero della Difesa del Salone del libro. "Questo è un album di famiglia - racconta il tenente colonnello Manuel Scarso, direttore responsabile della rivista 'Il carabiniere' - Se uno scorre il volume nota che sono cambiate uniformi e procedure tecniche di lavoro. Quello che non è mai cambiato è l'atteggiamento del carabiniere che ci deve essere, non si deve notare e deve risolvere il problema".

"Siamo abituati a vedere i carabinieri ovunque, su fatti di nera e bianca, vicini ai cittadini nei momenti tragici della loro vita come in quelli di festa", dice Mauro Vallinotto, fotoreporter che ha curato la scelte delle oltre trecento immagini presenti nel libro. Raccontano la storia d'Italia e i carabinieri, definiti "testimoni dell'Italia" dal colonnello Scarso.