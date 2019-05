Camera Commercio, 400mila per alternanza

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Un incentivo per incoraggiare le imprese, anche le micro e le piccole, ad aprire le porte per ospitare uno studente in un percorso di alternanza scuola-lavoro: lo offre anche quest'anno la Camera di commercio di Torino attraverso uno stanziamento complessivo pari a 400mila euro. Prevista in questa edizione del bando l'erogazione di voucher pari a 600 euro per ogni studente ospitato (erano 500 l'anno scorso), fino ad un massimo di sei studenti ad impresa.

In caso di studente diversamente abile è previsto un ulteriore contributo pari a 200 euro.

A seguito del bando 2018 sono 196 le domande di voucher per i percorsi di alternanza scuola-lavoro pervenute dalle imprese dell'area torinese. Il maggior numero di domande è arrivato dai settori dei servizi alle imprese (37%) e manifatturiero (27%); più distanziato risulta il comparto del commercio (14%).