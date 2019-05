(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Massimiliano Allegri cerca casa a Torino. L'allenatore della Juventus, che in settimana incontrerà il presidente Andrea Agnelli per definire il suo futuro e quello della panchina bianconera, è stato avvistato questa mattina nel centro del capoluogo piemontese in compagnia del suo agente immobiliare di fiducia. Il tecnico, secondo quanto si apprende, sarebbe intenzionato ad acquistare una abitazione sotto la Mole, particolare che lascerebbe pensare ad una sua permanenza alla guida dei campioni d'Italia. Restano però ancora alcune incognite, come sembrano lasciare intendere le parole pronunciate ieri dal vicepresidente Pavel Nedved che, alla domanda sulla permanenza del tecnico, si è limitato a rispondere "chi vivrà vedrà". "Visto che in questo momento alla Juve si parla solo di questo, Nedved è stato bravo a metterla lì, come argomento di spunto per i prossimi 3-4 giorni", ha commentato Allegri che ha confermato di "stare bene alla Juve. Sono contento di rimanere".