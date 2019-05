Allegri a Salone Libro,calcio è semplice

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "É molto semplice" giocare a calcio secondo la filosofia di Massimiliano Allegri, al punto da scegliere la frase come titolo del suo primo libro, presentato oggi nella Sala Rossa del Salone del Libro di Torino. "Speriamo non sia l'ultimo - ha esordito sorridente l'allenatore della Juventus, al cospetto di una sala gremita -. Il titolo me l'ha suggerito la mia compagna, Ambra Angiolini, perché è una parola che uso molto". Trentadue regole, "anche se non mi piace chiamarle così", che delineano il suo pensiero da applicare al calcio ma anche alla vita e all'ippica, grande passione del tecnico livornese. Niente tecnica e tattica, "quelle cose le sanno quasi tutti, in Italia ci sono 60 milioni di allenatori", ma tanto spazio alle intuizioni: "Un allenatore deve capire i momenti, sentirli. O ce l'hai o non ce l'hai".