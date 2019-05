Achille Lauro, scrivo per sorprendere

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Forse nessuno ci crede, ma dietro le parole delle mie canzoni c'è una profonda ricerca linguistica. Quello che cerco è un linguaggio imperfetto, fatto per sorprendere, raccontare cose e vite vere, non quelle che si vogliono sentir raccontare. Mi interessano gli stati d'animo, gli istanti, le visioni". Così Achille Lauro, star tra i giovanissimi già prima della sua apparizione al festival di Sanremo, con il discusso brano 'Rolls Royce', al Salone del Libro.

Con lui, a parlare sul tema 'E' la Lingua: Bellezza. La ricerca estetica tra parlati e scritti', Frankie hi-nrg mc, Francesco Pacifico e Francesca Serafini. "Scrivo canzoni, e adesso anche libri, - spiega Lauro - sempre con l'obiettivo di condividere sensazioni, emozioni, pensieri liberi con chi è interessato. La creatività, l'arte, la musica mi hanno salvato la vita, e penso che questo possa essere un percorso per altri.

Nel mio libro c'è la mia storia. Ero un dannato, un disperato e adesso sono qui. Mi piacerebbe che qualcuno ne facesse un film".