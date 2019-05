Zingaretti, Piemonte non a chi distrugge

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Se posso permettermi di dirlo da non piemontese, difendete questa terra perché ha ancora molte cose da dire e non fatela cadere in mano a chi sta distruggendo l'Italia. Ci hanno messo 11 mesi a farla tornare indietro non regalategli questa perla che è il Piemonte". L'invito a sostenere alla regionali il candidato del centrosinistra Sergio Chiamparino è del segretario Pd Nicola Zingaretti, oggi a Torino.

"È meglio Chiamparino, bisogna votarlo per questo - dice Zingaretti - perché è palese che avere un buon governatore fa la differenza. Non è vero che la crisi l'hanno affrontata in tutto il Paese allo stesso modo, chi ha avuto buone amministrazioni l'ha affrontata meglio. E in Piemonte avete avuto un grande presidente che ha difeso questa regione non solo risanandola ma ricollocandola in Europa. E se è vero, com'è vero, che questo Governo si sta apprestando a tagli e aumento dell'Iva, c'è bisogno di un Piemonte che si difende".