Salone, 'D'Annunzio verrebbe censurato?'

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Fotografie di Gabriele D'Annunzio e di altri celebri scrittori del Novecento accompagnate dalla didascalia "You'll never walk Salone". Così, nei padiglioni del Salone del Libro di Torino, qualcuno ha deciso di protestare, oggi, contro l'esclusione di Altaforte dalla kermesse. Le immagini, non a caso, sono state affisse nello stand che avrebbe dovuto ospitare la casa editrice estromessa per le dichiarazioni filofasciste del fondatore.

Accanto a D'Annunzio sono raffigurati Ezra Pound, Yukio Mishima e Louis-Ferdinand Céline. Sotto gli scatti c'è anche un foglio bianco con scritto "Oggi questi autori, tra i più grandi del novecento, potrebbero partecipare al Salone del libro?".