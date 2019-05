Palio Asti, il paliotto va a San Lazzaro

(ANSA) - ASTI, 12 MAG - Per il nono anno consecutivo il borgo San Lazzaro ha vinto il Paliotto, il palio degli sbandieratori disputato da 13 dei 21 fra borghi, rioni e Comuni che gareggiano al Palio di Asti. La competizione si è svolta ieri in notturna in piazza San Secondo, anticipata da una sfilata di decine di figuranti in costume medioevale. Il palio si correrà il 1/o settembre.

Il team gialloverde si è aggiudicato il drappo dipinto dall'artista astigiano Luca Gippa. Secondo classificato Santa Caterina, terzo Don Bosco. I 'ramarri' sono alla loro 15/esima vittoria complessiva. Al rione Cattedrale invece è andato, per il quarto anno, il premio speciale istituito dal Panathlon Club Asti.