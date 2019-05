I 'Bonnie & Clyde' delle truffe on line

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Erano i 'Bonnie & Clyde' delle truffe telematiche: una giovane coppia che, attraverso il web, fingeva di vendere I-Phone di ultima generazione e, per sfuggire alle ricerche, soggiornava per brevi periodi in un albergo dopo l'altro. A trovarli, nel Canavese, sono stati i carabinieri della stazione di Strambino (Torino), dove si erano stabiliti in un bed & breakfast ed erano già in procinto di ripartire. Si tratta di un trentatreenne originario di Montalto Dora (Torino) e di una ventinovenne originaria di Podenzana (Massa Carrara), entrambi senza occupazione. La coppia è stata denunciata.

I due pubblicizzavano la vendita di I-Phone, si facevano ricaricare le prepagate e poi facevano perdere le loro tracce.

"Vittime" del colpo sono emerse in tutta Italia. Fatale è stato il loro ultimo blitz in una tabaccheria di Strambino: dopo avere ricaricato una carta prepagata, si sono dileguati fingendo di dover prelevare denaro contante per versare il relativo compenso al negoziante.