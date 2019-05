Barolo all'asta, battute rarità

(ANSA) - BAROLO (CUNEO), 12 MAG - Quasi 32 mila euro raccolti all'asta del Barolo che si é tenuta oggi nel castello dell'omonimo paese cuore delle Langhe e dei vigneti del celeberrimo vino.

In collegamento con Tokyo, Osaka e Singapore, sono stati battuti 51 lotti di 35 aziende, alcune ormai scomparse, con vini di 29 diverse annate, dalla più vecchia della vendemmia 1947 alla più giovane del 2010. "L'asta - ha ricordato l'ideatore, Gianni Gagliardo- é nata come un'iniziativa aziendale, nel 1998 e si è poi trasformata in evento con respiro mondiale, grazie a uno dei primi casi di unione spontanea di produttori, per promuovere il Barolo. E quest'anno abbiamo l'onore di avere l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo". Gran parte del ricavato è stato destinato alla plus 1Caffé di cui é vicepresidente l'attore Luca Argentero. "La nostra no profit - ha ricordato il presidente, Beniamino Savio - é nata 7 anni fa e ha finanziato oltre 450 piccoli progetti di solidarietà".