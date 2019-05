Poliziotti scrittori al Salone del Libro

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Proseguono le presentazioni dei poliziotti scrittori presso lo spazio Agorà della Polizia di Stato.

Oggi, alle 17.30, sarà la volta di Paolo Citran, coordinatore della sala operativa del 113 presso la questura di Venezia e autore del volume 'Noi poliziotti del 113'. L'autore ha già pubblicato diversi libri di narrativa, oltre al racconto dello sbarco dei serenissimi in piazza San Marco, vissuto in prima persona, e a saggi sulla legittima difesa, la sicurezza, la paura e le vittime di reato.

La presentazione del volume, a cura della redazione di Poliziamoderna, è il racconto di un viaggio nella professionalità e nelle emozioni dei poliziotti delle Volanti.

Si tratta di una raccolta di episodi tratti dalla vita professionale dell'autore, che rivelano le caratteristiche chieste a ogni poliziotto che svolge il lavoro del 113 in prima linea.