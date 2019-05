Mazzarri, voglio Toro cattivo e concreto

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Voglio un Toro cattivo e concreto, dobbiamo affrontare il Sassuolo convinti di giocare contro una grande squadra". Passano anche dalla sfida con la formazione di De Zerbi, domani all'ora di pranzo, i sogni d'Europa dei granata. "Forse hanno meno motivazioni di noi, ma è un'arma a doppio taglio - avvisa il tecnico -. Saranno sereni di mettere in luce le qualità tecniche di giocatori come Sensi, Berardi, Babacar e Boga". "Non dobbiamo pensare che sia una partita più facile", insiste Mazzarri dopo le belle prestazioni della sua squadra contro Milan e Juventus. Tra i convocati, torna a disposizione Iago Falque. "Non ha i 90' nelle gambe, ma potrebbe iniziare per poi essere sostituito o entrare a partita in corso", taglia corto Mazzarri, che non si sbilancia. "Non voglio dare vantaggio all'avversario, conclude.