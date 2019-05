Giannini, su Altaforte polemica sterile

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Oggi andrò al Salone del libro con il mio libro in mano. Perché sono una cittadina libera". Lo ha detto Chiara Giannini, l'autrice del libro Io sono Matteo Salvini, pubblicato da Altaforte e presente a Torino, al Golden Palace, dopo l'esclusione dell'editore dal Salone del libro.

"Credo ci sia una piccola minoranza in Italia che non si vuole rendere conto che è finita l'età dell'imposizione culturale di un certo tipo. È gravissimo vietare la presentazione di un libro e censurarlo. Quando si arriva a bruciare un libro come all'epoca dei roghi vuol dire che abbiamo fatto davvero tanti passi indietro", ha aggiunto definendo l'esclusione di Altaforte "vergognosa".

"Massimo rispetto per gli scampati ai campi di concentramento, è un capitolo della storia vergognoso e che mi addolora moltissimo - ha detto Giannini - Loro hanno subito una restrizione della loro libertà, la stessa che sto subendo io".