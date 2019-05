Allegri "Senza società non si vince"

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Col presidente ho un ottimo rapporto, siamo diretti, c'è stima reciproca e sincerità, come con tutti gli altri componenti della società, da Paratici a Nedved fino a Marotta finché c'è stato". Lo precisa Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di vigilia della trasferta della Juventus contro la Roma. "Per arrivare a ottenere grandi risultati la società è la cosa più importante - sottolinea il tecnico bianconero -, senza difficilmente arrivi a grandi risultati. Puoi avere grandi allenatori, grandi giocatori, ma se non c'è la società che sorregge tutto questo difficilmente arrivi a grandi risultati".