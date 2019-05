'Sergio Marchionne' di Tommaso Ebhardt

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Molti ceo lo continueranno a prendere come punto di riferimento per il coraggio delle sue scelte. Nel gruppo resteranno i valori che ha infuso, la dignità che ha ridato a centinaia di migliaia di lavoratori. È 'l'enorme eredità' che lascia Sergio Marchionne, per 14 anni amministratore delegato di Fca, ritratto con precisione e affetto da Tommaso Ebhardt, direttore della redazione di Bloomberg News di Milano.

Nel libro 'Sergio Marchionne', edito da Sperling & Kupfer e presentato al Salone del Libro, Ebhardt, che per 10 anni lo ha seguito da reporter da un capo all'altro del mondo, racconta i traguardi storici raggiunti dal manager, ma anche gli interessi, i sentimenti privati e i segreti di un uomo riservatissimo che lo aveva pubblicamente ribattezzato il suo "stalker affezionato". Una vita ricostruita attraverso interviste, ma anche chiacchierate a microfoni spenti. "Dal libro esce un profilo psicologico di Marchionne che altrove non c'era", commenta l'economista Giuseppe Berta.