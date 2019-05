Ranieri "con Juve reazione d'orgoglio"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Come si batte domenica la Juventus? E' un bel quesito, innanzitutto dobbiamo essere determinati e concentrati. Sappiamo benissimo che abbiamo perso una buona chance a Genova, ma ora dobbiamo far veder ai nostri tifosi una reazione d'orgoglio". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in vista dell'impegno di domenica sera all'Olimpico contro i bianconeri. La squadra giallorossa è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma è obbligata ad evitare ulteriori passi falsi. "Siamo ancora lì e non dobbiamo lasciare nulla di intentato, ci sono tre partite a disposizione - conclude Ranieri -. La cosa più importante è non avere nessun rammarico, diamo il massimo e poi tireremo le somme".