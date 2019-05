Pif, società sana farà fallire Altaforte

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - "Hanno vinto i partigiani e viviamo in democrazia, quindi nessuno vieta a un editore di pubblicare libri fascisti. Sarà la società sana, antifascista a far fallire quella casa editrice perché nessuno, si spera, comprerà quei libri". Lo ha detto Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, intervenendo sul caso Altaforte al Salone del libro di Torino.

"A Torino è successo quello che in una società con valori antifascisti doveva succedere - aggiunge Pif -. È capitata la cosa migliore che potesse capitare. Chi ha vissuto i campi di concentramento sta fuori e gli altri stanno dentro? Sarebbe stato talmente imbarazzante che fortunatamente si sono invertite le cose".