Nasce Marelli, nuovo marchio e logo

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Si chiamerà Marelli il gruppo nato dall'unione di Calsonic Kansei e Magneti Marelli. Il nuovo logo, che affianca i colori aziendali di Calsonic Kansei (azzurro) e Magneti Marelli (blu), consiste in due forme geometriche che simboleggiano la precisione ingegneristica e le competenze tecnologiche della società. Le forme, due frecce rivolte verso l'alto, rappresentano il progresso e il futuro, e la loro unione esprime la fusione di due aziende forti, che si uniscono in una partnership nel segno di uno spirito collaborativo.

Marelli ha circa 170 stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Europa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico, con 62.000 dipendenti. Avrà sedi operative a Saitama (Giappone) e Corbetta (Italia).