La fabbrica delle meraviglie a Villanova

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Un'economia circolare che s'impegna a non produrre scarti tra le persone e combatte l'assistenzialismo, puntando sul futuro in modo sostenibile. Ne parla don Domenico Cravero, parroco di Poirino (Torino), ma anche sociologo e psicoterapeuta, che ha da poco avviato a Villanova d'Asti presso la Casa del Pellegrino 'La fabbrica delle meraviglie', un progetto di proposte culturali e formative. Il libro 'Economia della speranza. Percorsi per la vita indipendente' è stato presentato al Salone del Libro.

Edito da Ecra, casa editrice del Credito Cooperativo, è un 'percorso civico' per ridare forza a concetti come lavoro, economia contributiva ed economia virtuosa. "Non ci sarà più il lavoro di prima e se il lavoro non c'è più bisogna immaginarlo e inventarlo. Un esempio è l'agricoltura sociale, noi ci siamo inventati di rigenerare terreni abbandonati, che erano discariche", spiega don Cravero che nell'84 ha fondato Terra mia, un'azienda agricola per aiutare persone svantaggiate, che oggi gestisce 6 cascine.