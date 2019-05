Giro, si sgombera neve Pinerolo-Ceresole

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Il Giro d'Italia, che parte domani da Bologna, avrà quattro tappe piemontesi, Carpi-Novi Ligure, Cuneo-Pinerolo, Pinerolo-Ceresole Reale e Ivrea-Como. Per la Pinerolo-Ceresole in programma il 24 maggio con un suggestivo arrivo in salita, la Città Metropolitana di Torino sta provvedendo in questi giorni allo sgombero della neve in quota, alla posa di asfalto nuovo e alla messa in sicurezza nei tratti interessati da recenti frane.

La neve è stata rimossa sulla Provinciale 55 che porta al Colle del Nivolet mentre gli interventi di bitumatura sulla sono stati effettuati sulla Provinciale 197 del Colle del Lys, sulla 32 della Valle di Viù e e in numerose strade del Canavese. I lavori di rappezzatura - informa la Città Metropolitana - saranno possibili fino a pochi giorni prima della tappa. L'Ordinanza della Prefettura in occasione delle tappe del Giro d'Italia verrà emanata nei prossimi giorni.