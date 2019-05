Collisioni, Mahmood a festival di Barolo

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, lo strepitoso successo dell'album "Gioventù Bruciata" e il doppio disco di platino per il singolo "Soldi", Mahmood è pronto per suonare al festival Agrirock di Barolo. Il concerto domenica 7 luglio, unica sua data in Piemonte.

Il biglietto per il concerto di Mahmood, in vendita a 10 euro comprensivi dei diritti di prevendita, comprende anche tutti gli incontri con musicisti, scrittori internazionali, attori del cinema, giornalisti che animeranno le piazze e vie di Barolo per la tradizionale seconda giornata del weekend di Collisioni. Per coloro che sono già in possesso del ticket dei 30 Seconds to Mars il costo del biglietto paese è di soli 3 euro.

Il programma completo delle due giornate e gli altri live verranno annunciati entro la terza settimana di maggio.

Biglietti acquistabili a partire da mercoledì 15 maggio presso i rivenditori autorizzati.