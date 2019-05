Affitti da defunti,imprenditore nei guai

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Registrava a suo nome terreni in apparenza abbandonati per ottenere i contributi agricoli erogati dalla Regione. E' la truffa scoperta dalla guardia di finanza.

Una trentina i proprietari terrieri all'oscuro che i loro appezzamenti risultassero dati in locazione al fantasioso agricoltore, un quarantenne della provincia di Torino la cui posizione è ora al vaglio della procura della Corte dei conti per il recupero dei fondi ottenuti in modo illecito.

Con la registrazione del contratto, l'uomo otteneva i contributi agricoli che l'A.R.P.E.A., l'agenzia regionale per i fondi all'agricoltura, eroga a vantaggio dei produttori agricoli. I finanzieri hanno accertato anche che alcuni dei contratti agricoli erano stati stipulati con persone oramai defunte da anni, destando l'incredulità e l'indignazione dei parenti delle persone decedute.