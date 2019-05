Juve, presto l'incontro Agnelli-Allegri

(ANSA) - TORINO, 9 MAG - E' atteso per oggi, o al più tardi domani, l'incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli.

Ancora poche ore, dunque, e si saprà se le strade dell'allenatore, che ha ancora un anno di contratto, e della Juventus si separeranno o meno. Al momento non sembrano trovare conferma le indiscrezioni secondo cui il tecnico degli ultimi cinque scudetti sia pronto all'addio, con Antonio Conte - ma anche Pep Guardiola - in pole position per sostituirlo.

Allegri, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe con la Juventus, è alla Continassa per dirigere l'allenamento mattutino di Chiellini e compagni, attesi domenica dalla trasferta contro la Roma ancora a caccia di una qualificazione in Champions League. Tra un allenamento e l'altro, sembra proprio che il tanto atteso momento per "analizzare cosa è andato e non è andato e pianificare il futuro" - come annunciato dallo stesso Allegri nei giorni scorsi - sia ormai arrivato.