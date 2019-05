Juve, imminente incontro Agnelli-Allegri

(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Dopo l'allenamento, Allegri è rimasto alla Continassa, mentre Andrea Agnelli era a Milano per l'assemblea di Lega. Ma l'incontro decisivo tra tecnico e presidente sembra imminente. Voci e indiscrezioni si accavallano, a ogni modo pare assodato che tra le parti restino dei nodi da risolvere, un pò più spessi rispetto alle generiche affermazioni fatte qualche giorno fa da Allegri: "Quando ci vedremo, analizzeremo cosa è andato in questa stagione e in cosa si poteva fare meglio, per avere una squadra come sempre pronta a puntare al successo in tutte le competizioni". Non sembra solo e tanto una questione economica -quest'anno lo stipendio di Allegri è di 7.5 milioni- quanto di una rosa che va rinnovata: non una rivoluzione, ma più in profondità di quanto si ipotizzasse prima dell'eliminazione ai quarti di Champions.

Arbitro dell'incontro tra Agnelli e Allegri, anche se a distanza, dovrebbe essere Ronaldo, col quale Agnelli si è sicuramente confrontato per avere idee sulla migliore squadra da costruire.