Fiat Professional e prevenzione maschile

(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Parte da Torino il tour della Fondazione Veronesi per informare gli uomini dell'importanza, per la loro salute, della prevenzione e di un corretto stile di vita. Fiat Professional ha consegnato oggi due Ducato allestiti appositamente per accogliere il pubblico e metterlo in contatto con gli urologi della Fondazione Siu.

"Ogni giorno siamo accanto ai nostri clienti con un'ampia gamma di veicoli e servizi, per rendere ogni missione più confortevole e sicura", spiega Stephane Gigou, Head of Emea Fiat Professional Brand, che ha consegnato i veicoli presso la Palazzina Fca di Mirafiori, a Torino, a Paolo Veronesi, presidente della omonima fondazione nata per iniziativa del padre Umberto. "La nostra volontà - spiega - è quella di promuovere azioni che favoriscano il benessere concreto delle persone". "Da sempre Fca è in prima linea per supportare iniziative benefiche per la prevenzione e a sostegno della ricerca scientifica", aggiunge Santo Ficili, Head of Fca Italy Business Center & Emea Sales Operation.