Bonisoli, oggi rinascita Salone Libro

(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha inaugurato la 32/ma edizione di un Salone del Libro di Torino che giunge all'apertura stremato dalle polemiche ma più sereno dopo la decisione di rescindere il contratto con AltaForte, editore del libro intervista di Chiara Giannini, 'Io sono Matteo Salvini', che non ha più il suo stand al Lingotto.

"Sono d'accordo con le scelte fatte insieme dalla sindaca Chiara Appendino e dal presidente della Regione Sergio Chiamparino perché quando si fa politica si tratta anche di scegliere. Sono state dette delle cose gravi, di cui non si può far finta di nulla. E bisogna prendere delle posizioni", dice Bonisoli nel giro tra gli stand che precede l'apertura. Poi rilancia: "Questo sarà il Salone della rinascita. Superate le difficoltà che avevano portato al fallimento e le polemiche con Milano, il Salone del libro di Torino è più che mai il primo Salone del libro italiano, capace di confrontarsi con la Buchmesse di Francoforte e il Salon du Livre di Parigi".