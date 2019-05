Torino Tamarindo, noir di Ivano Barbiero

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - A poco più di un anno di distanza da "Torino. Il Guardiano dei Cavalieri", Ivano Barbiero torna con un nuovo noir, ambientato nella Torino di fine anni '60.

Protagonista di "Torino Tamarindo", 206 pagine, Fratelli Frilli Editori, è sempre il commissario Aldo Piacentini, responsabile della squadra omicidi. Nei sotterranei della Basilica dei Santi Maurizio e Lazzaro, non lontano dal mercato di Porta Palazzo, viene rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo: chi ha condotto l'esperimento per ridurlo in quello stato? E non è l'unico problema: Piacentini deve occuparsi anche del ritorno dalla Spagna del killer Antonio Ponto. Barbiero, classe 1952, firma storica della Stampa, è stato per vent'anni cornista di nera. Il libro, che ha uno stile scorrevole e coinvolgente, è pieno di sorprese e svela aspetti di Torino sconosciuti. "Sto scrivendo il terzo, un'altra indagine del commissario Piacentini. Torino avrà ancora una parte rilevante, è una città come il tamarindo, dolce e aspra insieme", spiega Barbiero.