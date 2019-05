Scuola Matteotti apre porte a Torino

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Una giornata di divertimento e allegria, tra giochi, musica e tante attività. E' la Festa CO.SÌ, organizzata dalla scuola Media Matteotti di corso Sicilia, a Torino, in collaborazione con le associazioni del quartiere. Un modo per raccontare e riscoprire il territorio aprendo le porte di una scuola, da tempo esempio di cittadinanza attiva e di impegno sociale, vero e proprio centro di aggregazione per il quartiere.

"È importante che la scuola non sia vista in modo riduttivo come il luogo frequentato dai ragazzi della zona per istruirsi - spiega il professor Andrea Rastelli, dirigente Scolastico dell'istituto -, ma come centro di aggregazione per il quartiere. Solo la collaborazione tra scuola e famiglie può portare a risultati educativi che lascino il segno nel tempo".

Festa CO.SÌ fa parte del progetto La Scuola Adotta un Monumento: Torino Porte Aperte, promosso da Città di Torino e ITER (Istituto Torinese per una Educazione Responsabile).