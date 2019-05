Residenze Reali Sabaude, Curto direttore

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Guido Curto è ufficialmente il nuovo direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Lo ha nominato l'assemblea dopo la selezione indetta dal Mibac, in base all'indicazione del ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli e sentito il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

La presidente Paola Zini, a nome di tutti i consorziati - si legge in una nota - si congratula e porge un caloroso benvenuto al professore Curto insieme agli auguri per il lavoro che si appresta a svolgere. Prossimamente verrà indetta una conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore.