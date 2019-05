Rapinano banca, banditi braccati da Cc

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Armati di pistola e con il volto coperto da maschere, cinque rapinatori hanno fatto irruzione, oggi, nella agenzia di Unicredit a Bussoleno, in Valle di Susa.

Due di loro sono stati arrestati dai carabinieri. Non avevano documenti, i militari li stanno identificando. Tre rapinatori, invece, sono riusciti a scappare da un'uscita secondaria. I carabinieri, che sono sulle tracce dei fuggitivi, stanno sentendo i testimoni della rapina.

I carabinieri hanno disposto posti di blocco in tutta la Provincia e gli elicotteri stanno perlustrando la zona. Poco distante dal luogo della rapina, in aperta campagna, sono state trovate due auto utilizzate dai malviventi, risultate rubate, un coltello, una pistola giocattolo e delle maschere.