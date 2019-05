Racchette di Classe, per 100mila alunni

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Nascono a scuola i futuri tennisti.

E' quanto si ripromette di fare 'Racchette di Classe', giunto quest'anno alla 5/a edizione. "All'inizio era un progetto per introdurre gli sport della racchetta nelle scuole elementari, ora è una realtà che coinvolge quasi 100 mila bambini, che hanno la possibilità di conoscere i nostri sport e non sono più costretti a fare soltanto calcio, pallavolo o pallacanestro", spiega il presidente della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi.

Oggi al Foro Italico, nell'ambito dell'Open Bnl d'Italia, è stato fatto il punto sul progetto, che coinvolge anche Federazione Tennis e Tavolo e Federazione Badminton in collaborazione col Ministero dell'Istruzione, Coni e Cip. E con il sostegno di Kinder + Sport, il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero, nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana. "Investire nella scuola - sottolinea Binaghi - è importante quanto vincere una medaglia olimpica".