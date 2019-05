Occhio secco, visite gratuite Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Visite oculistiche gratuite per la prevenzione e la diagnosi della sindrome dell'occhio secco, fino al 14 giugno all'ospedale Mauriziano di Torino. Lo screening fa parte del Mese promosso dal Centro Italiano Occhio Secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell'Università dell'Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI).

La sindrome dell'occhio secco rientra - secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito "tra i più sottovalutati disturbi della società moderna" e in Italia colpisce il 90% delle donne in menopausa e il 25% della popolazione over 50.

Per usufruire dello screening al Mauriziano è necessario prenotare la visita al sito www.centroitalianoocchiosecco.it.

L'équipe di specialisti guidata dal dottor Bruno Oldani sarà a disposizione per diagnosticare la presenza della patologia e suggerire le terapie.