Dopo polemiche si apre Salone del Libro

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Sarà il ministro Alberto Bonisoli ad inaugurare domani mattina a Torino, dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Salone del Libro. Tante le novità rispetto al passato, a cominciare dalla 'triplice' cerimonia di apertura: accompagnato dalla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, il ministro visiterà gli stand nei 67mila metri quadrati del Lingotto. Alle ore 10 il taglio del nastro con le autorità locali e, a seguire la lectio magistralis del filosofo Fernando Savater sull'identità culturale europea.

Anche il Bookstock Village, lo spazio dedicato all'editoria giovanile, avrà una sua inaugurazione. Protagonisti Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, che racconteranno con il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi chi era Giulio, il suo lavoro in Egitto e i desideri che aveva per il proprio futuro e per quello del mondo.