Xilografie Hiroshige, Hokusai e Utamaro

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Il monte Fuji innevato sullo sfondo, e in primo piano altri monti, cascate, ciliegi in fiore e figure femminili: è il 'mondo fluttuante' dei maestri giapponesi dell'Ukiyoe - Hiroshige, Hokusai, Utamaro - dei quali la galleria Salamon presenta a Torino 100 xilografie.

La mostra, visitabile in piazzetta IV Marzo fino al 22 giugno, racconta l'arte dell'Ukiyoe, letteralmente 'immagini del mondo fluttuante'. Il termine indica il periodo della cultura giapponese dove il gusto raffinato per l'eleganza si amalgama a quello per la ricerca del piacere estetico, tutto rivolto a vivere il momento e a cogliere i piaceri fugaci (1600-1880).

Le immagini, ancora oggi moderne, hanno influenzato l'arte occidentale tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in particolare gli impressionisti.