Torna Per Fumum, tour olfattivi a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Per tre giorni, dal 10 al 12 maggio, Torino sarà invasa da un caleidoscopio di profumi. Torna "Per Fumum" la manifestazione organizzata da Roberta Conzato, Roberto Drago e Sabrina Fichera, fondatori dell'omonima associazione culturale. Si potrà fare un tour olfattivo nei negozi del centro cittadino, assistere a conferenze con "nasi" famosi, partecipare a workshop nei quali si impareranno i segreti per la creazione di una fragranza.

Si inizia venerdì con la Passeggiata Olfattiva nelle profumerie storiche e nelle boutique più esclusive che accoglieranno nasi ed esperti del settore. Sabato 11 si terranno conferenze al Teatro Vittoria e domenica 12 alla Nuvola Lavazza.

Protagonisti grandi nasi di fama internazionale, come Luca Maffei e Antoine Lie. Giovane promessa della profumeria italiana, Maffei è figlio d'arte e ha fondato col padre Atelier Fragranze Milano, di cui è amministratore delegato. È stato allievo di Françoise Marin, ex direttrice della prestigiosa scuola di profumeria di Roure di Grasse.