Scacchi, simultanea a Carrù 3 contro 30

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Tre campionesse di scacchi per trenta avversari: è la grande sfida annunciata per sabato 11 maggio al castello di Carrù (Cuneo) per iniziativa della Banca Alpi Marittime e Asd Caissa Italia. Le giocatrici, tutte ai massimi livelli in campo nazionale, affronteranno dieci antagonisti ciascuna. Una performance che nel lessico degli scacchisti è definita "simultanea".

"Chi ha avuto la fortuna di assistere a un evento del genere - spiega Carlo Ramondetti, direttore generale di Banca Alpi Marittime - rimane colpito dalla rapidità del maestro nel passare da una scacchiera all'altra. Sarà pertanto un appuntamento interessante, insolito e curioso per trascorrere piacevolmente un pomeriggio". L'iscrizione è gratuita: basta inviare un'email agli organizzatori indicando, possibilmente, il proprio punteggio nella graduatoria scacchistica nazionale o internazionale. I primi trenta saranno inclusi automaticamente, gli altri entreranno in un momento successivo.