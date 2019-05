Derubava anziane, preso ladro gentiluomo

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Raggirava le anziane che andavano al bancomat per prelevare la pensione e le derubava. Il ladro, un romeno di 21 anni definito dagli inquirenti "un gentiluomo" per il suo modo di fare, è stato arrestato dai carabinieri a Torino.

L'uomo agiva sempre allo sportello della filiale Intesa San Paolo di piazza Nizza: quando arrivavano persone anziane, lui si avvicinava, salutava garbatamente come se fosse una vecchia amica e con un giornale copriva la fessura di erogazione delle banconote. "Tutto bene, come va?", diceva per distrarre la vittima di turno e prendere il denaro che nel frattempo stava erogando il bancomat.

Il 21enne è accusato di sei colpi negli ultimi mesi, ma i carabinieri sospettano che sia responsabile di almeno altri dieci furti.