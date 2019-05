Torino: Cairo, Belotti va confermato

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - "Belotti è il nostro capitano, è un giocatore molto importante. Per noi il fatto di confermarlo per un lungo periodo è una cosa importante, ma ne parleremo a tempo debito". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde così sul rinnovo del contratto dell'attaccante granata. "L'obiettivo è quello di dare continuità ai risultati di quest'anno - spiega il patron granata - Abbiamo un mister che ha trasmesso alla squadra grandi conoscenze, consentendole di essere compatta, forte, e di crescere. Credo giusto confermarla tutta. Anche il Grande Torino è rimasto quasi immutato e questo la dice lunga su quanto sia importante la continuità quando hai giocatore forti, come credo che abbiamo oggi".

Alla fine del campionato mancano tre giornate. "Abbiamo tre partite importanti, dobbiamo cercare di disputarle al meglio per chiudere in bellezza un campionato positivo - conclude Cairo - Champions o Europa League? Quando mi pongo un obiettivo tendo a non parlarne, ma a fare cose per cercare di ottenerlo...".