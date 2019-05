Spreco alimentare, arriva To good to go

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Dopo Milano, arriva anche a Torino To Good To Go, l'app che combatte lo spreco alimentare: nata nel 2015 in Danimarca, è già presente in altri 10 Paesi d'Europa, conta a oggi 10 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. A Torino sarà attiva dal 15 maggio.

Attraverso l'app per smartphone Too Good To Go, bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel possono recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - le Magic Box, che contengono il cibo invenduto "troppo buono per essere buttato". "Il nostro obiettivo è creare la più grande rete antispreco in Italia: a oggi sono state oltre 11 milioni le Magic Box acquistate in Europa, il che ha permesso a livello ambientale di evitare l'emissione di più di quasi 23 milioni di tonnellate di CO2", spiega Eugenio Sapora, Country Manager di Too Good To Go per l'Italia.