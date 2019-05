Polvere d'artista nell'ex Teatro Paesana

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Oggetti di uso comune, scarti del quotidiano come mozziconi di sigaretta o lattine schiacciate, rappresentati in grandi dimensioni: venti opere realizzate in marmo di Carrara, dal 2011 a oggi, dallo scultore Nazareno Biondo. La personale di Biondo, Polvere d'artista, è da domani 7 maggio fino all'8 giugno negli spazi dell'ex Teatro Paesana.

I lavori rappresentano una sensazione comune diffusa tra gli individui della società contemporanea, il sentirsi usati, per precisi scopi, per poi esser scartati e abbandonati. "Se bisogna riuscire a comunicare qualcosa attraverso l'arte, più precisamente attraverso la scultura, scelgo, con occhio critico, di sottolineare quanto sia importante abbandonare la cultura dello spreco in favore a quella del riutilizzo" spiega l'artista. La mostra è curata da Enrico Debandi, responsabile artistico di Palazzo Saluzzo Paesana. Biondo è al lavoro su un blocco di marmo bianco di 15 tonnellate da cui, tra scalpello e dischi diamantati, sta intagliando una vecchia Fiat 500.